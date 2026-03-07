زوج يعتدي على زوجته بشومة وسط الشارع بالغربية؟؟ما الذي حدث؟

في شوارع إحدى قرى محافظة الغربية ،قام الزوج بضرب زوجته بشومة ،وفر هاربا وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما..

القبض على الزوج

تمكن ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بواسطة "شومة" بشوارع قرية اخناواي بمركز طنطا، بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الاعتداء علي سيدة تدعي "نجلاء ن" في نهاية العقد الثالث من عمرها علي يد زوجها يدعي "إيهاب ن" إثر خلافات أسرية بنطاق قرية اخناواي بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتبين من التحريات الأمنية التي اجراها الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا تعرض الزوجة للجروح قطعية وسطحية على يد زوجها بسبب خلافات أسرية و هروبه.

وكثف ضباط مباحث مركز طنطا من جهودهم لضبط الزوج المتهم الهارب وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق.

سقوط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.