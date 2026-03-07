وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والإجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات ،موجهاً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كثّفت جهودها علي مدار الأسبوعين الماضيين بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة لترسيخ قيم الإحترام والمساواة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ (١١) ندوة توعوية ودينية وثقافية، بالتنسيق مع مديريات "منطقة وعظ الأزهر الشريف - الأوقاف - التربية والتعليم ،المكتبة الثقافية بسنهوت -المكتبة الثقافية بالصنافين- مديرية الصحة) وذلك بمراكز (فاقوس، منيا القمح ،ديرب نجم ،مشتول السوق) و حى ثان الزقازيق.

تناولت تلك الندوات الحديث عن " فضل صيام شهر رمضان المبارك ،كيفية القضاء على الارهاب الخفى ، التغذية السليمة والغذاء الصحى ، اخطار التفكك الأسرى ، إخلاص العبادة لله تعالى فى الشهر الكريم، الولاء والإنتماء لمصر ام الدنيا ، الأعمال المستحبة فى شهر رمضان المبارك ،صحة المراة ،الحفاظ على الممتلكات العامة ،مخاطر الزواج المبكر ، كيفية اختيار شريك الحياة" وذلك لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة تمكين المرأة مما يساهم في النهوض بالمجتمع.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوا بمركز منيا القمح بتنظيم معرض لمحاربة الغلاء بقرية ميت سهيل لـ (للملابس الجاهزة ، مفروشات، أحذية، ادوات منزلية).

أشاد محافظ الشرقية بجهود وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة لدورها الفعال في تنفيذ الندوات والبرامج التثقيفية، والتي تُعد منصات توعوية فاعلة لدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية لضرورة تضافر الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية.