لم يفقد الوعي..تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد اجراء عملية جراحية

أثارت الحالة الصحية للفنان هاني شاكر حالة من القلق لدى عشاقه ومحبيه خاصة بعد إجراء عملية جراحية كبيرة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر لـ صدى البلد : "أن حالة هاني شاكر تشهد تحسن بسيط وقام بالفعل باجراء عملية جراحية كبيرة ولذلك ممنوع عنه الزيارات فى الوقت الحالى ولم يقفد الوعي أو دخل فى غيبوية كما ردد البعض.

نادية مصطفى تعلق على مرض هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى -من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك- عن تعرض الفنان هاني شاكر، لوعكة صحية مجددا.

وكتبت نادية مصطفى، فيسبوك، قالت فيه: «أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقي وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية.. ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفيه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا.. واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب».

وتابعت، نادية مصطفى: «ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام اللهم تقبل يارب».