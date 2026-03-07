مخرج مسلسل «النص» يوضح تصريحات المنتج ممدوح شاهين

أوضح حسام على، مخرج مسلسل النص، حقيقة ما أثير مؤخرا حول تصريحات المنتج ممدوح شاهين بشأن ندمه على إنتاج مسلسل يحمل اسم “النص التانى”.

وأوضح حسام، على عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “مسلسل النص التانى وقبله مسلسل النص إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى والمنتج محمد جبيلى، لما أستاذ ممدوح شاهين ذكر فى برنامج إنه ندمان على إنتاجه مسلسل النص التانى، كان يقصد مسلسل من إنتاجه يحمل نفس الاسم ولكنه إنتاج سنة 2017، فبالتالى ليس للمنتج الأستاذ ممدوح شاهين علاقة بمسلسلى من قريب أو بعيد، ولذلك وجب التنويه”.

وشهدت أحداث الجزء الثاني من مسلسل “النص الثاني” عددا من الأحداث، منها نجاح أحمد أمين وفريقه في الدخول إلى مبنى الإذاعة، وبث الإشارة، إلا أن العميل تعرض إلى صعق كهربائي، ما دفعهم إلى الادعاء أنه هرب، ثم قاموا بإيداعه مستشفى المجانين.

أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.