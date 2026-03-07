قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مخرج مسلسل «النص» يوضح تصريحات المنتج ممدوح شاهين

سارة عبد الله

أوضح حسام على، مخرج مسلسل النص، حقيقة ما أثير مؤخرا حول تصريحات المنتج ممدوح شاهين بشأن ندمه على إنتاج مسلسل يحمل اسم “النص التانى”.

وأوضح حسام، على عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “مسلسل النص التانى وقبله مسلسل النص إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى والمنتج محمد جبيلى، لما أستاذ ممدوح شاهين ذكر فى برنامج إنه ندمان على إنتاجه مسلسل النص التانى، كان يقصد مسلسل من إنتاجه يحمل نفس الاسم ولكنه إنتاج سنة 2017، فبالتالى ليس للمنتج الأستاذ ممدوح شاهين علاقة بمسلسلى من قريب أو بعيد، ولذلك وجب التنويه”.

وشهدت أحداث الجزء الثاني من مسلسل “النص الثاني” عددا من الأحداث، منها نجاح أحمد أمين وفريقه في الدخول إلى مبنى الإذاعة، وبث الإشارة، إلا أن العميل تعرض إلى صعق كهربائي، ما دفعهم إلى الادعاء أنه هرب، ثم قاموا بإيداعه مستشفى المجانين.   

أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.

حسام على مخرج مسلسل النص مسلسل النص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

صناعه الجلود

غرفة صناعة الجلود تدعو لتشكيل مجلس أمناء لقطاع الأحذية داخل الروبيكي

صورة ارشيفية

حصاد الاقتصاد| وفرة السلع التموينية.. دعم اجتماعي بـ40.3 مليار جنيه.. وطرح حصة من “مصر لتأمينات الحياة” وتحذيرات من اضطرابات أسواق الطاقة فى أسبوع

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات يتفقان على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصادرات

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

