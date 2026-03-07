حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بإحكام الرقابة على المنظومة المرورية بنطاق المحافظة، من خلال تشكيل لجان متابعة دورية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضبط أصحاب التوكتوك المخالفين لخطوط السير الممنوحة لهم، والتأكد من سريان رخصتي القيادة والتسيير لسيارات السرفيس والملاكي، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة مرور الشرقية، تحت رئاسة العميد تامر مباشر، مدير الإدارة، بتشكيل لجان مرورية لضبط سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والدرجات النارية وسيارات السرفيس والملاكي المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي شملت “الزقازيق – ههيا – الحسينية – أولاد صقر- كفر صقر ـ بلبيس- منيا القمح”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين، وإعادة الانضباط للشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.