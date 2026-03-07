رئيس مدينة سيوة يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خطة رصف الطرق



عقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم السبت اجتماعا بديوان مجلس مدينة سيوة لمتابعة تنفيذ خطة رصف الطرق بمدينة سيوة

وذلك بحضور احمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق بمطروح ، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة سيوة ، ومدير إدارة التخطيط ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة ، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء ، وشركة سيوة للمقاولات المنفذة للأعمال .



حيث أكد رئيس مدينة سيوة أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة مؤكدا على أهمية التكامل بين الجهات كافة من أجل سرعة تنفيذ أعمال رصف الطرق بمدينة سيوة

حيث تتم أعمال رصف طريق وسط المدينة حتى الظافرية ، وطريق ابو الليف حتى منطقة وفلة .



ووجه رئيس مدين سيوة بأهمية سرعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى ، مع التأكيد نحو مراجعة خطوط الكهرباء ، وكابلات التليفونات .