رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
محافظات

رئيس مدينة سيوة يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خطة رصف الطرق

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
ايمن محمود


عقد  محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم السبت اجتماعا بديوان مجلس مدينة سيوة لمتابعة تنفيذ خطة رصف الطرق بمدينة سيوة  

وذلك بحضور احمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة  والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق بمطروح ، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة سيوة ، ومدير إدارة التخطيط ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة ، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء ، وشركة سيوة للمقاولات المنفذة للأعمال .


حيث أكد رئيس مدينة سيوة أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة مؤكدا على أهمية التكامل بين الجهات كافة من أجل سرعة تنفيذ أعمال رصف الطرق بمدينة سيوة  

حيث تتم أعمال رصف طريق وسط المدينة حتى الظافرية ، وطريق ابو الليف حتى منطقة وفلة .


ووجه رئيس مدين سيوة بأهمية سرعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى ، مع التأكيد نحو مراجعة خطوط الكهرباء  ، وكابلات التليفونات .

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
