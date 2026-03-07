بألفاظ خادشة.. مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وأشخاص في الشارع

تم تداول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بين زوجة عصام صاصا مع عدد من الأشخاص في الشارع، وتضمنت المشاجرة ألفاظا خارجة.

وجاء في الفيديو ردور فعل غاضبة لزوجة عصام صاصا إثر تعرضها للمضايقة.

كانت جهاد أحمد، زوجة الفنان عصام صاصا، نشرت صورة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت جهاد أحمد وهي في المستشفى، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل وعكتها الصحية، وذلك تزامنا مع عرض حلقة زوجها مع الفنان رامز جلال.

وكان عصام صاصا، مغني المهرجانات، وقع ضحية حلقة من برنامج الفنان رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج "رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم.