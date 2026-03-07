قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
فن وثقافة

بألفاظ خادشة.. مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وأشخاص في الشارع

محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تم تداول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بين زوجة عصام صاصا مع عدد من الأشخاص في الشارع، وتضمنت المشاجرة ألفاظا خارجة.

وجاء في الفيديو ردور فعل غاضبة لزوجة عصام صاصا إثر تعرضها للمضايقة.

كانت جهاد أحمد، زوجة الفنان عصام صاصا، نشرت صورة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وظهرت جهاد أحمد وهي في المستشفى، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل وعكتها الصحية، وذلك تزامنا مع عرض حلقة زوجها مع الفنان رامز جلال. 

وكان عصام صاصا، مغني المهرجانات، وقع ضحية حلقة من برنامج  الفنان رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم  بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج "رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم.

