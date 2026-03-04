هيغمى عليا | عصام صاصا يقع في فخ رامز ليفل الوحش ويتعرض لإصابة

وقع عصام صاصا مغني المهرجانات ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

سواق توك توك



وسخر رامز جلال، من عصام صاصا قائلا:" سوء الغناء حاله مقلوب وعشان تنجح مش لازم تبقى موهوب وأحسن مثال سواق التوك توك اللي معانا.. ألحان تجيب صداع ورغم كده محدش عارف يسد معاه وأغانيه عاملة أرقام قياسية هو رقم واحد على كل المنصات.

عندك كام سابقة؟

ووجه رامز جلال، سؤالا لعصام صاصا، قائلًا: "عندك كام سابقة"، ورد: "واحدة كانت قتل خطأ".



وتابع رامز جلال، قائلأ:" ليه حمو بيكا قال عليك قليل الأصل ، ورد صاصا قائلا:" اللي يقول يقول هو الكلام بفلوس ".

ووجه رامز جلال، سؤالا لعصام صاصا، قائلا:" لو عندك فرصة تعمل دويتو مع عمرو دياب ومحمد رمضان تختار مين؟، ورد :" عمرو دياب ".

إصابة عصام صاصا



وأصيب عصام صاصا في قدمه بسبب طلقات مسدس رامز جلال في المقلب، وردد صاصا: «رجلي مش قادر».

وقبل اكتشاف المقلب بلحظات كاد ان يتعرض عصام صاصا إلى حالة إغماء، وردد: نفسي مش قادر هيغمى عليا".



تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .