الخزانة الأمريكية: رفع الرسوم الجمركية إلى 15% يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية الشاملة من 10% إلى 15% قد يتم تنفيذها خلال هذا الأسبوع.

وأضاف بيسنت - في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي." الأمريكية - أن السلطات الأمريكية ستبحث خلال فترة سريان الرسوم الجديدة، التي تمتد 150 يوماً، استخدام تشريعات أخرى لإعادة العمل بالرسوم الجمركية السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا.

وأوضح بيسنت أن الرسوم المخطط تطبيقها ستكون أبطأ حركة لكنها أكثر قوة من الرسوم السابقة.

وأضاف: «أعتقد بقوة أن معدلات الرسوم ستعود إلى مستوياتها القديمة خلال خمسة أشهر».

وأشار وزير الخزانة إلى أن الأسواق النفطية العالمية ستظل مستقرة رغم الصراع الأمريكي والإسرائيلي مع إيران، مؤكداً وجود مخزون كافٍ من النفط وخطط لدعم القطاع، بما في ذلك تأمين ناقلات النفط وضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز، كما لفت بيسنت إلى اعتماد الصين الكبير على النفط الإيراني، قائلاً إن أكثر من 50% من احتياجاتها تأتي من منطقة الخليج، وإن مشترياتها من الخام الإيراني متوقفة حالياً.

وتضررت الأسهم الأمريكية بعد تصريحات بيسنت عن رفع الرسوم الجمركية، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر (S&P 500 ) بنحو 0.1% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنحو 0.4% في وقت سابق من الجلسة اليوم.

وأوضح بيسنت أن السلطات الأمريكية تتابع تأثير الرسوم على الاقتصاد بعناية، مع التركيز على ضمان استقرار سلاسل الإمداد وتقليل التأثيرات السلبية على المستهلكين والشركات.

وأكد بيسنت أن الحكومة الأمريكية تعمل على سلسلة من الإجراءات لدعم التجارة والطاقة على حد سواء، بما في ذلك الإعفاءات الخاصة لبعض الشحنات النفطية وإجراءات حماية الصناعات الحيوية.. وقال: «نراقب السوق عن كثب ونتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون الأسواق مستقرة وأن تتدفق الإمدادات بشكل طبيعي».

وعن تصريحات ترامب الأخيرة حول إمكانية فرض حظر تجاري على إسبانيا، قال بيسنت إن أي قرار من هذا النوع سيكون نتيجة جهد مشترك بين وزارات عدة، ولم يوضح ما إذا كان سيتم تنفيذه قريباً. وأضاف أن الإدارة ستستمر في استخدام أدوات متعددة لحماية مصالح الولايات المتحدة التجارية والاقتصادية، مع الحفاظ على المرونة في التعامل مع شركاء دوليين مختلفين.

و أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا عزمه فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية.

وقال ترامب - خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض امس - إنه قد يفرض هذه التعريفة لمدة تصل إلى خمسة أشهر.