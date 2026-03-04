إطلالة رمضانية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه عباءة أنيقة وجذابة باللون الأسود، وجاءت العباءة بتصميم عصري لافته ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وبسيطة من المكياج ليكشف عن جمالها .

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد