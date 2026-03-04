البابا تواضروس يحدد 3 معايير لضمان الحرية الحقيقية

في عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الحرية الحقيقية عطية إلهية وليست فوضى، وأن الرجوع إلى الله هو الطريق للانتصار على عبودية الخطية.

ثلاثة معايير لضمان الحرية

وأشار إلى أن رحلة الإنسان مع الخطية تبدأ بفكرة صغيرة، تتدرج إلى رغبة، ثم قرار، ففعل، فتتحول إلى عادة، وأخيرًا عبودية، لافتًا إلى أن التوبة الحقيقية لا تتقيد بزمان أو مكان، ولا تقوم على أعذار أو تبرير، بل على اعتراف صريح وقرار شجاع.

كما حدد البابا تواضروس، ثلاثة معايير لضمان الحرية الحقيقية: أن يبني القرار شخصية الإنسان، أن يمجد الله في كل عمل، وألا يقيد حرية الإنسان أو يستعبده، مؤكدًا أن التوبة الصادقة هي الطريق للرجوع إلى الفرح والكرامة الحقيقية.