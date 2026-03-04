إنزال جوي في صحراء النجف.. قوات أمريكية وإسرائيلية يشتبكون مع الجيش العراقي

أفادت مصادر حكومية عراقية لـ"إندبندنت عربية"، بحدوث إنزال جوي لقوات أجنبية في صحراء النجف، مشيرة إلى أن القوة يرجح أن تكون أمريكية وإسرائيلية، وأن اشتباكات وقعت بينها وبين القوات العراقية.

ووفق المصدر، قد تكون مهام هذه القوة مرتبطة بزرع أجهزة تجسس، أو مراقبة جوية، أو تقديم دعم لمجموعات متحاربة مع إيران عبر الأراضي العراقية.

تفاصيل الإنزال وفق النواب المحليين

من جهته، كشف النائب عن محافظة كربلاء “زهير الفتلاوي”، تفاصيل الإنزال الجوي الذي وقع في صحراء النجف، مؤكداً أن معلوماته "من مصادره الخاصة".

وقال الفتلاوي: إن "قوة يعتقد أنها أمريكية نُفِّذَت بغطاء جوي، عملية إنزال سريعة في بادية النجف-كربلاء جنوب غربي العراق، عند الساعة السادسة مساء الثلاثاء، القوة دخلت من جهة سوريا، باستخدام 4 إلى 7 مروحيات، مصحوبة بانتشار لعجلات عسكرية نوع هامر على بعد نحو 40 كيلومتراً من النخيب".

وأضاف أن "قوة عراقية من قيادة عمليات كربلاء، مكونة من 30 سيارة ’هامر‘ تحمل الأعلام العراقية، توجهت للاستطلاع والتحقق من صحة المعلومات التي نشرتها قنوات إيرانية، خاصة مع تزامنها مع قصف في بادية السماوة والأنبار؛ ما رفع مستوى التوتر في المنطقة".

وأوضح الفتلاوي أن "القوة العراقية الاستطلاعية تعرضت لإطلاق نار وقصف جوي، ما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة اثنين آخرين، مع تدمير إحدى العجلات العسكرية".

وأشار إلى أن "الخبر صدر في المقام الأول عن قنوات إيرانية، ولم تصدر السلطات العراقية أو القوات المشتركة أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي الحادث حتى الآن".

الوضع الجغرافي والعسكري

وذكر الفتلاوي أن المنطقة المعنية تقع ضمن قاطع مسؤولية تشكيلات عسكرية عراقية، وتتميز بطبيعة جغرافية معقدة تشمل أودية عميقة، وتلالاً صخرية، وكثباناً رملية يصل ارتفاع بعضها إلى نحو 200 متر.

من جهته، أفاد النائب محمد جاسم الخفاجي، عبر حسابه على منصة "فيس بوك" بأن "قوة عسكرية عراقية تابعة لعمليات كربلاء، مؤلفة من نحو 30 سيارة ’هامر‘ مزودة بالأعلام العراقية، توجهت للاستطلاع وتقييم الموقف بشأن الإنزال، لكنها تعرضت لقصف جوي".

وأضاف الخفاجي أن "القصف أسفر عن مقتل مقاتل وإصابة آخرين"، مؤكداً أن "قوات أمريكية تتواجد في المنطقة، تضم مروحيات وجنوداً متمركزين هناك".