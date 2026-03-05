مسلسل مناعة الحلقة الأخيرة.. القبض على رياض الخولي بمساعدة هند صبري

عرضت قناة dmc الفضائية ومنصة watch it الإلكترونية، الحلقة الأخيرة من مسلسل مناعة للفنانة هند صبري، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل مناعة الحلقة الأخيرة، تتصاعد الأحداث والتشويق خلال مشهد تسليم البضاعة، وتشترط غرام (هند صبري) رؤية أطفالها قبل أي خطوة.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مناعة، اقتحام الشرطة للمخزن والقبض على رشاد (رياض الخولي) وجميع تجار المخدرات، بمساعدة غرام التي تقوم بتسليم نفسها إلى الشرطة لتنفيذ اتفاقها وتخفيف الحكم عليها.

قصة مسلسل مناعة

دارت الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلال الشخصية التي تلعبها هند صبري، تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يُقتل في تجارة الممنوعات، إلى سيدة قوية تواجه الصعاب؛ لحماية أسرتها، وتغوص في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استدويوز.