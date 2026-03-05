قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هنتسحر إيه النهاردة.. يخني الفول بالعدس والبيض وطعمية البطاطس

طاجن الفول
طاجن الفول
اسماء محمد

هنتسحر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان الكريم لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل يخني الفول

نعرض لكم طريقة عمل يخني الفول والعدس الأصفر من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
مرقة خضروات

فول مدمس

عدس أصفر

بصل

ثوم

جزر

كرات

كرفس

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

كمون

بيض

ملح 
فلفل اسود

زيت

للتقديم
عيش بلدي

طريقة عمل يخني الفول بالعدس الأصفر

يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف الجزر والكرات والكرفس

اضيفي الزعتر والعدس الأصفر وقلبي جيدا ثم ضعي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم ويقدم

وقلبي الخليط جيدا ثم اضيفي مرقة الخضار

قلبي الخليط واتركيه حتى تمام النضج ثم يضاف الفول والشبت والكزبرة حسب الرغبة

وتبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون واتركيه حتى تمام النضج وقدمي اليخني ساخنا

طريقة عمل طعمية البطاطس

المقادير
بطاطس مبشورة

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

بيض

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

ملح

فلفل أسود

دقيق

كزبرة خضراء

شبت مفروم

بقدونس مفروم

سمسم محمص

زيت للقلي

طريقة عمل طعمية بطاطس
في بولة اخلطى البطاطس المبشورة مع التوابل والبيض والخضرة والدقيق والملح والفلفل الأسود حتى الحصول على القوام مناسب.

شكلي أقراص طعمية البطاطس واضيفي لها السمسم واقلى في الزيت في طاسة على النار حتى النضج.

فول هنتسحر ايه النهاردة الفول يخنى الفول يخنى الفول بالعدس طريقة عمل يخنى الفول

طاجن الفول

هنتسحر إيه النهاردة.. يخني الفول بالعدس والبيض وطعمية البطاطس

