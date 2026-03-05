صدمة حسن حفني وهدير عبد الناصر بسبب فضيحة مي عمر في مسلسل الست موناليزا الحلقة 15

تصاعدت أحداث مسلسل الست موناليزا الحلقة 15، ويفاجئ الجمهور بنهاية سعيدة بعد العديد من الأحداث المؤلمة، على مدار الحلقات الماضية.

وبدأت أحداث الحلقة، بانتشار فيديو مخل بمونتريال -مي عمر-، الأمر الذي صدمها وصدم عائلتها أيضًا، فعندها شاهدته شقيقتها ولاء - هدير عبد الناصر- وزوجها أيمن -حسن حفني- أصيبوا بصاعقة، ولكنهما تعاطفا معها كثيرًا، خاصةً عندما استمعا إلى الأحداث المريرة التي مرت بها موناليزا، أثناء استضافتها في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.

كما استقبل أيمن، موناليزا؛ عندما حرصت على إصلاح علاقتها بـ ولاء، وعرضت عليهما إدارة شئون الفروع الجديدة المقرر افتتاحها في الإسماعيلية وبورسعيد؛ لتنتهي أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الست موناليزا بمشاهد سعيدة.

جدير بالذكر أن أيمن - حسن حفني- استطاع على مدار أحداث المسلسل، كسب تعاطف ومحبة الجمهور؛ بموقفه الواضح والصريح والداعم لموناليزا في كل قراراتها.

أعمال حسن حفني

ينافس حسن في موسم رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق" مع الفنانة جومانا مراد وأحمد رزق، ويظهر خلال الأحداث بدور مدرب سباحة للطفل المصاب بطيف التوحد.