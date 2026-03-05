قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، أن جماهير زعيم الثغر كانت العامل الأهم في عودة الفريق إلى الانتصارات واستعادة توازنه خلال الفترة الأخيرة.

 وأوضح أن الدعم الجماهيري المتواصل منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ساعدتهم على تجاوز النتائج السلبية والعودة إلى المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الصفقات الشتوية لعبت دورًا مؤثرًا في تحسين الأداء ومنحت الفريق حلولًا فنية إضافية داخل الملعب.

إشادة بحالة الزمالك ومعتمد جمال

وتطرق السقا للحديث عن الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمر بحالة فنية مشابهة للاتحاد من حيث الاستقرار والتحسن التدريجي في النتائج. 

وأبدى تحيزًا بسيطًا للمدير الفني معتمد جمال، نظرًا لانتمائهما إلى جيل واحد، مشيدًا بالعمل الذي يقدمه مع الفريق، والذي تُرجم إلى سبعة انتصارات متتالية بروح قتالية عالية.

كما شدد على أن جماهير الزمالك كان لها دور محوري في دعم اللاعبين والوصول إلى هذه النتائج الإيجابية.

مواجهة مرتقبة وطموحات واضحة

وأشار السقا إلى أن مباراة الزمالك والاتحاد ستكون قوية وممتعة، في ظل امتلاك الفريقين عناصر مميزة ومفاتيح لعب قادرة على صناعة الفارق.

وأكد أن هدف الاتحاد يتمثل في إنهاء الدور الأول برصيد 23 نقطة، تمهيدًا للدخول بقوة في منافسات الدور الثاني والمنافسة على مراكز متقدمة.

أفشة يصنع الفارق في الإسكندرية

وتحدث السقا عن محمد مجدي أفشة، المعار من الأهلي، موضحًا أنه أحدث تأثيرًا واضحًا منذ انضمامه، واستعاد جزءًا كبيرًا من مستواه بفضل المشاركة المنتظمة.

وأضاف أن اللاعب اختار الاتحاد لرغبته في اللعب أمام جماهير كبيرة، مؤكدًا عدم وجود نية لشرائه نهائيًا حاليًا، مع ترك القرار النهائي لرغبة اللاعب في الاستمرار من عدمه

