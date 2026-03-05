بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز جهود وأنشطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهر فبراير الماضي، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كافة سبل الدعم للمنتفعين.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم خلال فبراير الماضي، إزالة نحو 119 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت نحو 7 أفدنة و5 قراريط و13 سهماً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار التعامل الحاسم مع التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وقنوات الصرف، وذلك من خلال حفارات ومعدات الجمعيات التعاونية بكافة المديريات، حيث بلغ إجمالي ما تم تطهيره حتى الآن حوالي 4622 مسقى بنسية 95 % من المستهدف، وذلك لضمان وصول المياه لنهايات الترع، لافتا إلى استمرار جهود تطوير الجمعيات الزراعية بكافة مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، فضلا عن مواصلة تقديم الدعم للمنتفعين وتوفير مستلزمات الانتاج، واستمرار عمليات صرف الأسمدة، فضلا عن متابعة الزراعات وحالة المحاصيل والتواصل مع المزارعين في الحقول.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة، استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية، وبيض المائدة، بمنافذ الهيئة الثابتة ومديرياتها في المحافظات، فضلا عن المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى تكثيف المشاركة في المعارض التي نفذتها الوزارة، بالمتحف الزراعي، والقاهرة والمحافظات، فضلا عن إطلاق خيم كبرى في محافظات (البحيرة، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ) لتوفير السلع بتخفيضات لا تقل عن 25%.