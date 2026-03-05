دراما رمضان 2026.. سارة نور تخطف الأنظار بشخصية «ورد» في درش

خطفت الفنانة سارة نور الأنظار بقوة من خلال تجسيدها لشخصية «ورد» في مسلسل درش، المعروض ضمن سباق دراما رمضان 2026، حيث حصد أدائها إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل درش

وتمكنت «ورد» من فرض حضورها في مسار الأحداث، بعدما قدمت سارة نور شخصية مركبة تحمل أبعادًا إنسانية ونفسية لافتة، جمعت بين القوة والضعف في آنٍ واحد، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات النسائية هذا الموسم.

وتفاعل المشاهدون بشكل كبير مع تطورات الشخصية، مؤكدين أن الأداء المتزن والإحساس العالي كانا سببًا رئيسيًا في تصدر اسم سارة نور محركات البحث، خاصة مع تصاعد الأحداث ودخول العمل مراحل أكثر غموضًا وتشويقًا.

ويُعد «درش» من الأعمال التي حققت زخمًا جماهيريًا ملحوظًا هذا العام، فيما تواصل سارة نور تأكيد حضورها الفني بخطوات ثابتة، لتضع نفسها ضمن أبرز نجمات الموسم الرمضاني الحالي.