مسلسل الست موناليزا الحلقة الأخيرة.. براءة مي عمر وسجن أعدائها

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، ومنصة شاهد، الحلقة الأخيرة من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، وذلك بعد تأخر عرضها أمس السبت.

وخلال أحداث مسلسل الست موناليزا الحلقة الأخيرة، تحدث مواجهة بين عفاف (وفاء عامر) وأدهم (حازم إيهاب)؛ بعدما كشفت له الأولى أنها أرسلت فيديو موناليزا (مي عمر) لصفحات السوشيال ميديا لنشره، بينما يتمسك أدهم بدعم موناليزا في أزمتها ضد حسن (أحمد مجدي).

ويقوم حسن بعمل بث مباشر على السوشيال ميديا لتشويه صورة موناليزا، وتظهر الأخيرة في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب وتروي تفاصيل أزمتها وتطالب الجمهور بعدم التسرع في الحكم عليها، كما ترفع قضية على حسن، وفي نهاية الحلقة يتم الحكم ببراءة موناليزا ومعاقبة حسن وأدهم وسميحة وعفاف بالسجن 10 سنوات.

مسلسل الست موناليزا

قدمت مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتطرقت إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

شارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.