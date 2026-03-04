النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

مع انتصاف الشهر الفضيل، يتساءل الملايين من المسلمين في مصر “النهاردة كام رمضان؟”، حيث تمر الأيام المباركة مسرعة وقد اكتمل القمر بدرًا ليعلن انتصاف الرحلة الإيمانية، إضافة الى السعي امعرفة قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها.

النهارده كام رمضان 2026 في مصر؟

وفقاً للحسابات الفلكية والتقويم الهجري في جمهورية مصر العربية، يوافق اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 ميلاديًا، يوم 14 رمضان 1447 هجريًا.

ومع دخولنا في النصف الثاني من الشهر، يبدأ العد التنازلي لاستقبال العشر الأواخر، مما يزيد من عمليات البحث عن مواعيد الإفطار وأحكام زكاة الفطر.

إمساكية 14 رمضان 2026.. مواعيد الصلاة والإفطار

يبدأ البحث عن إمساكية اليوم الأربعاء 14 رمضان، لترتيب أوقات العبادة والإفطار وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

ـ موعد أذان المغرب (الإفطار): يرفع الأذان في تمام الساعة 5:56 مساءً.

ـ صلاة العشاء والتراويح: تقام الصلاة في تمام الساعة 7:13 مساءً، وتتبعها صلاة القيام في مختلف مساجد الجمهورية.

ـ موعد أذان الفجر (ليوم الخميس): يحين وقت الإمساك وبداية الصيام في تمام الساعة 4:51 صباحاً.

جدل زكاة الفطر.. هل يجوز إخراجها نقداً بدل الطعام؟

مع اقتراب نهاية الشهر، تبرز التساؤلات الشرعية حول زكاة الفطر وكيفية أدائها، وقد حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، موضحة أن الأصل في الزكاة كما ورد في السنة النبوية المطهرة هو إخراج “صاع من طعام” (تمر أو شعير أو ما يعادله من قوت أهل البلد)، وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الذين تمسكوا بإخراجها عيناً.

إلا أن دار الإفتاء أكدت أيضاً على جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، استناداً إلى مذهب السادة الحنفية وبعض فقهاء المالكية. ويأتي هذا الرأي تيسيراً على المزكي وتحقيقاً لمصلحة الفقير؛ فالمال في العصر الحالي قد يكون أنفع للمحتاج لشراء مستلزمات أخرى غير الطعام، مما يغنيه عن السؤال في يوم العيد ويحقق المقصد الشرعي من التكافل الاجتماعي.

القيمة الرسمية لزكاة الفطر 2026

حددت دار الإفتاء المصرية، الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام بـ 35 جنيهًا عن كل فرد، مع التأكيد على أن هذا الحد هو الحد الأدنى، ويستحب لمن يستطيع الزيادة لما فيه مصلحة الفقير.

موعد إخراج زكاة الفطر في رمضان 2026

ـ يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

ـ الوقت الأفضل: قبل صلاة عيد الفطر مباشرة.

ـ يُستحب إخراجها في اليومين الأخيرين من رمضان.

ـ يحرم تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها بعد ذلك تكون قضاءً وعليه إثم.

تطور هلال رمضان ونهاية الأسبوع الثاني

يرقب المصريون اليوم شكل القمر الذي يظهر كبدر مكتمل ينير السماء، وهي الظاهرة الطبيعية التي تصاحب أيام 14 و15 من الشهور الهجرية.

وبذلك يكون المسلمون قد أتموا الأسبوع الثاني من الصيام بنجاح، وسط أجواء روحانية متميزة، مع ترقب كبير لبدء ليالي العتق من النار في العشر الأواخر التي تفصلنا عنها أيام قليلة.