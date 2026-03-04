قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
خالد يوسف

مع انتصاف الشهر الفضيل، يتساءل الملايين من المسلمين في مصر “النهاردة كام رمضان؟”، حيث تمر الأيام المباركة مسرعة وقد اكتمل القمر بدرًا ليعلن انتصاف الرحلة الإيمانية، إضافة الى السعي امعرفة قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها.

النهارده كام رمضان 2026 في مصر؟

وفقاً للحسابات الفلكية والتقويم الهجري في جمهورية مصر العربية، يوافق اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 ميلاديًا، يوم 14 رمضان 1447 هجريًا.

ومع دخولنا في النصف الثاني من الشهر، يبدأ العد التنازلي لاستقبال العشر الأواخر، مما يزيد من عمليات البحث عن مواعيد الإفطار وأحكام زكاة الفطر.

إمساكية 14 رمضان 2026.. مواعيد الصلاة والإفطار

يبدأ البحث عن إمساكية اليوم الأربعاء 14 رمضان، لترتيب أوقات العبادة والإفطار وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

ـ موعد أذان المغرب (الإفطار): يرفع الأذان في تمام الساعة 5:56 مساءً.

ـ صلاة العشاء والتراويح: تقام الصلاة في تمام الساعة 7:13 مساءً، وتتبعها صلاة القيام في مختلف مساجد الجمهورية.

ـ موعد أذان الفجر (ليوم الخميس): يحين وقت الإمساك وبداية الصيام في تمام الساعة 4:51 صباحاً.

جدل زكاة الفطر.. هل يجوز إخراجها نقداً بدل الطعام؟

مع اقتراب نهاية الشهر، تبرز التساؤلات الشرعية حول زكاة الفطر وكيفية أدائها، وقد حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، موضحة أن الأصل في الزكاة كما ورد في السنة النبوية المطهرة هو إخراج “صاع من طعام” (تمر أو شعير أو ما يعادله من قوت أهل البلد)، وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الذين تمسكوا بإخراجها عيناً.

إلا أن دار الإفتاء أكدت أيضاً على جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، استناداً إلى مذهب السادة الحنفية وبعض فقهاء المالكية. ويأتي هذا الرأي تيسيراً على المزكي وتحقيقاً لمصلحة الفقير؛ فالمال في العصر الحالي قد يكون أنفع للمحتاج لشراء مستلزمات أخرى غير الطعام، مما يغنيه عن السؤال في يوم العيد ويحقق المقصد الشرعي من التكافل الاجتماعي.

القيمة الرسمية لزكاة الفطر 2026

حددت دار الإفتاء المصرية، الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام بـ 35 جنيهًا عن كل فرد، مع التأكيد على أن هذا الحد هو الحد الأدنى، ويستحب لمن يستطيع الزيادة لما فيه مصلحة الفقير.

موعد إخراج زكاة الفطر في رمضان 2026

ـ يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

ـ الوقت الأفضل: قبل صلاة عيد الفطر مباشرة.

ـ يُستحب إخراجها في اليومين الأخيرين من رمضان.

ـ يحرم تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها بعد ذلك تكون قضاءً وعليه إثم.

تطور هلال رمضان ونهاية الأسبوع الثاني

يرقب المصريون اليوم شكل القمر الذي يظهر كبدر مكتمل ينير السماء، وهي الظاهرة الطبيعية التي تصاحب أيام 14 و15 من الشهور الهجرية. 

وبذلك يكون المسلمون قد أتموا الأسبوع الثاني من الصيام بنجاح، وسط أجواء روحانية متميزة، مع ترقب كبير لبدء ليالي العتق من النار في العشر الأواخر التي تفصلنا عنها أيام قليلة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

تتبع إطارات السيارات

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

