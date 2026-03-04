خارجية النواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى مصر رسالة ثقة دولية

أكد النائب أحمد علاء فايد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الإبقاء على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول الغربية بشأن مصر دون تعديل، يحمل دلالات مهمة في هذا التوقيت الإقليمي الدقيق، ويعكس نجاح التحركات الدبلوماسية المصرية وقدرتها على الحفاظ على صورة الدولة الآمنة والمستقرة رغم اشتعال الأوضاع في المنطقة.

وقال فايد، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن “الوضع مشتعل في الإقليم وكل يوم يتسع نطاق المواجهات، لكن رغم ذلك مصر تتحرك دبلوماسيًا بشكل مكثف ومدروس”، مشددًا على أن عدم تأثر إرشادات السفر الخاصة بمصر يؤكد أن الدولة غير متأثرة أمنيًا بالأحداث الجارية، وأن مؤسساتها قادرة على إدارة التحديات الإقليمية بكفاءة عالية.

وأضاف أن ما تحقق يعكس توازن السياسة الخارجية المصرية واحترافيتها في التعامل مع الأزمات، فضلًا عن ثقة المجتمع الدولي في استقرار الداخل المصري، وهو ما يمثل رسالة طمأنة مهمة لقطاعي السياحة والاستثمار، في ظل حالة التوتر التي تشهدها بعض دول المنطقة.

كانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد أعلنت، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن، تكثيف اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم وجود حاجة لإجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاتصالات أسفرت عن الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، حيث نشر الجانب الأمريكي في 3 مارس تحديثًا يُبقي إرشادات السفر الخاصة بمصر عند ذات المستوى السابق قبل التصعيد العسكري الأخير، بما يعكس تقديرًا دوليًا لحالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد رغم التحديات الإقليمية المحيطة.