دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
برلمان

وكيل دفاع النواب لـ "صدى البلد": نجاح الدبلوماسية المصرية فى الإبقاء على إرشادات السفر دليل على مكانتها في قلب العالم

النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ببيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بشأن الإبقاء على مستوى إرشادات السفر الخاصة بمصر.

وأكد المصري في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أنه تبقى مصر واحة الأمن والأمان ، كما أن نجاح الدبلوماسية المصرية فى الإبقاء على إرشادات السفر إلى ماقبل التصعيد العسكرى بين أمريكا وإيران واتخاذ معظم الدول ذات الموقف يدلل على مكانة مصر فى قلب العالم.

وثمن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بدور القيادة السياسية فى هذا الصراع ممثلة فى الدبلوماسية المصرية ، مشيرا إلى أن مصر قلب العروبة النابض وصاحبة الرؤية الثاقبةةمنذ عقود فى جميع الصراعات بالمنطقة والعالم.

وتابع : مصر محل تقدير واحترام مع كل الدول حتى تلك التي تختلف معها أيدولوجيا ، ولم يأتي ذلك من فراغ وإنما هى نجاحات متراكمة فى النزاعات الدولية ورأيها محل تقدير.

و في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، كثّفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج من اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، وذلك للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الاحتياج لإجراء اي تعديلات على ارشادات السفر الخاصة بمصر، وبإعتبار مصر أحد المراكز الأساسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الحاجة، في ظل الجاهزية الكاملة لمؤسسات الدولة.

وقد أسفرت هذه الاتصالات المكثفة عن الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول بشأن مصر، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، حيث قام الجانب الأمريكي بنشر تحديث بتاريخ ٣ مارس يبقي إرشادات السفر الخاصة بمصر على ذات المستوى الذي كان عليه قبل التصعيد العسكري الاخير، فى انعكاس للأمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر رغم التحديات الإقليمية المحيطة.

