تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026

تتواصل حالة الجدل بشأن موقف منتخب إيران من خوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين طهران وواشنطن وتل أبيب.

سفير إيران في إسبانيا: لا عوائق أمام المشاركة

أكد رضا زبيب، سفير إيران لدى إسبانيا، أن منتخب بلاده سيشارك في البطولة بشكل طبيعي، مشددًا على أحقية إيران في التواجد بالمونديال بعد التأهل المستحق عبر التصفيات.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية تصريحات السفير، الذي أوضح أن بلاده لا ترى أي موانع تحول دون السفر والمشاركة، مؤكدًا أن المنتخب حجز مقعده عن جدارة.

تحذيرات من سفير إيران في كينيا

في المقابل، جاءت تصريحات علي غلامبور، سفير إيران في كينيا، مغايرة، إذ أشار إلى أن استمرار الحرب قد يضع مشاركة المنتخب في دائرة الخطر، لافتًا إلى أن الفريق جاهز فنيًا، لكن التطورات السياسية قد تفرض واقعًا مختلفًا.

وأوضح غلامبور أن بقاء الأوضاع على حالها قد يجعل الوجود الإيراني في البطولة أمرًا صعبًا، مؤكدًا وجود حالة من عدم اليقين بشأن ما قد تشهده المرحلة المقبلة.

رئيس الاتحاد الإيراني يلوّح بإعادة التقييم

بدوره، أشار مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى إمكانية مراجعة قرار المشاركة، على خلفية الهجمات الأخيرة، مؤكدًا أن الاتحاد سيتشاور مع الجهات الرياضية المعنية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن خوض البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

مجموعة إيران ومواعيد مبارياتها

وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت إيران في المجموعة السابعة إلى جانب:

منتخب مصر.

منتخب بلجيكا.

منتخب نيوزيلندا.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، ثم يلتقي بلجيكا في 21 من الشهر ذاته بالمدينة نفسها، قبل أن يختتم مبارياته أمام مصر يوم 26 يونيو في سياتل.

ويبقى قرار المشاركة النهائي مرتبطًا بتطورات المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، في وقت تستعد فيه المنتخبات المتأهلة لوضع اللمسات الأخيرة على خططها قبل انطلاق الحدث العالمي.