خالد الغندور يثير الجدل بشأن معتمد جمال

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً لجماهير نادي الزمالك بشأن المدير الفني للنادي معتمد جمال.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"جمهور الزمالك العظيم ،مع ولا ضد استمرار معتمد جمال".



يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع نظيره الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي .

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة.

ووجه معتمد جمال المدير الفني عديد المحاذير للاعبي الفارس الأبيض قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وطالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة الحفاظ على قمة الدورى الممتاز في ظل منافسة شرسة مع كبار المسابقة المحلية أندية بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

كما طالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة نسيان مباراة بيراميدز الأخيرة وطي صفحة الفريق السماوي فى الدوري الممتاز.

وشدد معتمد جمال على نجوم القلعة البيضاء على ضرورة التركيز فيما هو قادم خاصة وان المباراة القادمة ليست سهلة حيث سبق وتغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بكأس عاصمة مصر بثلاثية نظيفة.