تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع
رياضة

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

احمد حمدي
احمد حمدي
محمد بدران   -  
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن أسباب استبعاد  أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية "سألنا في الزمالك عن أسباب استبعاد أحمد حمدي وعدم مشاركته مع الفريق وقالوا إن معتمد جمال استبعد اللاعب بسبب أدائه المتراجع وكذلك غضبه بسبب الاستبعاد من أي مباراة وهذه أسباب كانت وراء استبعاده من المباريات بقرار من معتمد جمال".

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى بالمباراة المقبلة ببطولة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، بالجولة الحادية والعشرون من بطولة الدورى الممتاز، وتقام باستاد القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت مع استوديو تحليلي للقاء.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.

الزمالك احمد حمدي ازمة احمد حمدي مع الزمالك

