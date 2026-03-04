مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن أسباب استبعاد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية "سألنا في الزمالك عن أسباب استبعاد أحمد حمدي وعدم مشاركته مع الفريق وقالوا إن معتمد جمال استبعد اللاعب بسبب أدائه المتراجع وكذلك غضبه بسبب الاستبعاد من أي مباراة وهذه أسباب كانت وراء استبعاده من المباريات بقرار من معتمد جمال".

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى بالمباراة المقبلة ببطولة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، بالجولة الحادية والعشرون من بطولة الدورى الممتاز، وتقام باستاد القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت مع استوديو تحليلي للقاء.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.