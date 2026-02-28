دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

زكاة الفِطر أو صدقة الفِطر، هي نوع من الزكاة واجبة على المسلمين تُعطى للفقراء في نهاية صيام شهر رمضان، وهي زكاة للأبدان؛ صدقة معلومة بمقدار معلوم، تجب بالفطر من رمضان، طُهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، ولها شروط وأحكام شرعية.

وقد فرض الله تعالى زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، وهي فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" رواه مسلم.

قيمة زكاة الفطر 2026

حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ - 2026م، بـ 35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وأوضحت دار الإفتاء أن استحباب زيادة المبلغ عن 35 جنيهًا متاح لمن أراد، استنادًا إلى آراء الإمام أبى حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، وكذلك الإمام أحمد فى رواية، بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدل الحبوب.

وأشارت «الدار» إلى أن مقدار زكاة الفطر يعادل 2.04 كيلو جرام من القمح لكل فرد، نظرًا لأنه يمثل غالب قوت المصريين، مع التأكيد على أنه يجوز إخراجها من أول أيام شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وقت إخراج زكاة الفطر وحكم من فاته وقتها

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُنة ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله.

أهم أحكام زكاة الفطر

ـ تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

ـ يخرجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

ـ يجوز إخراجها حبوبًا أو نقودًا.. وتَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

ـ الحد الأدنى تحدده دار الإفتاء المصرية كل عام، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

ـ من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

ـ لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

ـ مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

ـ إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

ـ تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

ـ يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.

هل تسقط زكاة الفطر عن من لم يستطع أداءها؟

اتفق جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، على قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.

واتفق الفقهاء على أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء.

ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟

ـ زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.

ـ زكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.

ـ زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

ـ زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

ـ أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.