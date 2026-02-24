قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش
حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم
زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب
بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور
متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟ .. اعرف توقيتها وعدد ركعاتها
مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة.. وسنحقق نجاحات كبيرة
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
ديني

زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية تساؤل من سيدة حامل حول “مدى وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟”؛ فأجابت الدار موضحة أن زكاة الفطر لا تجب عن الجنين ما دام في بطن أمه، إلا إذا وُلد قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان.

تعريف زكاة الفطر

بيّنت الدار أن زكاة الفطر هي الصدقة الواجبة التي يلتزم بها المسلم قبل أداء صلاة عيد الفطر، ومقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد عن كل نفس من المسلمين.

واستندت في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وهو ما رواه صحيح البخاري.

حكم زكاة الفطر عن الجنين

أوضحت الدار أن جمهور الفقهاء يرون عدم وجوب زكاة الفطر عن الجنين، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وكذلك رواية عن الإمام أحمد، وهو الرأي المعمول به في الديار المصرية، وعلى هذا الأساس، إذا وُلد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت الشمس وهو ما يزال جنينًا في بطن أمه فلا تجب الزكاة عنه.

كما أشارت إلى أن فقهاء الحنفية لهم تفصيل آخر، إذ يرون وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا وُلد قبل طلوع فجر يوم العيد.

ونقلت الدار كلام الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب حيث قرر أنه لا تجب فطرة الجنين على أبيه ولا في ماله باتفاق عند الشافعية، وأنه حتى لو خرج بعض الجنين قبل غروب الشمس والباقي بعدها ليلة الفطر فلا تجب فطرته؛ لأنه يظل في حكم الجنين حتى يكتمل انفصاله، مع إشارة ابن المنذر إلى نقل الإجماع على هذا الحكم.

وقت إخراج زكاة الفطر وقيمتها

وفي سياق متصل، أكدت الدار جواز إخراج زكاة الفطر “بدءًا من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر”. 

كما أوضحت أن قيمة زكاة الفطر لعام 1447 هجريًا حُددت بحد أدنى قدره 35 جنيهًا عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد.

