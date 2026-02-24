الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره “زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من خوض 16 مباراة.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما تلقى خسارتين فقط.

ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل الاستمرار في ملاحقة فرق الصدارة وتقليص الفارق، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في مواجهة الليلة.

زد يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة

على الجانب الآخر، يتواجد فريق “زد إف سي” في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

وحقق الفريق 6 انتصارات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.

ويسعى زد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة، سواء بالخروج بنقطة التعادل أو خطف فوز ثمين يعزز موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.