إصابة خطيرة لنجم الفريق.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة زد بالدوري

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن تعرض المدافع الدولي، محمود حمدي “الونش”، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإصابة في العضلة الضامة.

و كتب فتحي سند، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: حسام حسن يستبعد الونش من معسكر مارس بعد اصابته بالعضلة الضامة ....ويحتاج اسبوعين للراحة على الاقل .

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.