رياضة

سامحوني لوجه الله.. محمود الونش يوجه رسالة عبر انستجرام

سارة عبد الله

هنأ محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك جمهوره بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكتب الونش عبر ستوري حسابه على انستجرام: “اشهدك يارب اني مسامح كل من اخطأ في حقي ولا احمل في قلبي لاحد شيء ولو قصرت او زعلت حد من غير قصد فسامحوني لوجه الله ”. 

ويستعد فريق الزمالك لمزاجهة نظيره حرس الحدود غدا الجمعة في اطار منافسات الجوله الثامنه عشر من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الجمعة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة عقب خوض  15 مباراة،

بينما  يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة

محمود حمدي الونش الزمالك شهر رمضان

