مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا



لفظ محام أنفاسه الأخيرة عقب تلقيه رصاصة غادرة أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح فى أحد مساجد منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص بطلق ناري، فى منطقة السوق الفوقانى بنطاق مدينة قنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع عبدالله عطيتو، محام، من أبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ومقيم ببندر قنا، بسبب خلافات أشخاص مع شقيقه.

وتبين أن المجنى عليه كان فى طريقه إلى أداء صلاة تراويح أول ليالى شهر رمضان المبارك، إلا أن رصاصة الغدر أنهت حياته قبل أن يلحق الصلاة بالمسجد.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهمين.





