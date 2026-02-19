قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
حوادث

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

المحامى المجنى عليه بقنا
المحامى المجنى عليه بقنا


لفظ محام أنفاسه الأخيرة عقب تلقيه رصاصة غادرة أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح فى أحد مساجد منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص بطلق ناري، فى منطقة السوق الفوقانى بنطاق مدينة قنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع عبدالله عطيتو، محام، من أبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ومقيم ببندر قنا، بسبب خلافات أشخاص مع شقيقه.

وتبين أن المجنى عليه كان فى طريقه إلى أداء صلاة تراويح أول ليالى شهر رمضان المبارك، إلا أن رصاصة الغدر أنهت حياته قبل أن يلحق الصلاة بالمسجد.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهمين.
 


 

قنا صلاة التراويح مصرع محام رصاصة غادرة قرية المراشدة

