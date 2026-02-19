لاعب الزمالك السابق: الفريق لم يخسر فنيا أمام سيراميكا كليوباترا

أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق أن الفارس الأبيض لم يخسر فنيا أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وإنما لعوامل أخرى الجميع يعلمها.

الزمالك

قال مصطفى إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، تعرض فريق الكرة لظروف صعبة خلال الفترة الماضية من ضغط كبير في المباريات، مؤكدًا أنه ليس منطقي أن يخوض الفريق 6 مباريات في فترة 12 يوم فقط.

وشدد مصطفى إبراهيم على أن الزمالك ظاهرة لا بد وأن تُدرس في مصر نظرا لما يمر به من عقبات، وعلى الرغم من ذلك يظل منافسًا قويًا على كافة البطولات.

وأكد لاعب الزمالك على أن الفارس الأبيض لم يُجامل على مدار تاريخه، قائلًا البطولة التي يحصل عليها الفريق تكون بتعب وشقى المنظومة كاملة.

وأتم مصطفى إبراهيم تصريحاته قائلًا، قرارات حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا خاطئة في الكثير منها، ولا أعلم السبب في ذلك، ولكننا سنظل داعمين للفريق وخلف الجهاز الفني واللاعبين.