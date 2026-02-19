الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء، أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس وخليج العقبة؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنها 21 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 19 11

كاترين 17 04

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

رأس غارب 23 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 18

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 26 10

الأقصر 28 12

أسوان 27 13

الوادي الجديد 24 10

أبو سمبل 27 13

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 35 22

المدينة 34 19

الرياض 29 12

المنامة 25 18

أبو ظبي 28 19

الدوحة 27 17

الكويت 28 12

دمشق 17 06

بيروت 20 16

عمان 16 07

القدس 15 07

غزة 20 14

بغداد 24 13

مسقط 26 22

صنعاء 24 04

الخرطوم 37 23

طرابلس 25 13

تونس 20 11

الجزائر 19 09

الرباط 18 05

نواكشوط 33 18