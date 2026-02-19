اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط

اندلع حريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس داخل ورشة أخشاب بشارع 12 بالمدينة الصناعية بني غالب التابعة لمركز ومدينة أسيوط، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب الحريق، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والإطفاء التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتبين من الفحص أن الحريق وقع بورشة أخشاب (أبواب وشبابيك) مملوكة للمواطن عاصم عاطف، على مساحة تقدر بنحو 600 متر مربع، وأسفر عن احتراق الورشة بالكامل، فيما لا تزال أسباب الحريق غير معلومة حتى الآن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.