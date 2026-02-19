قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

لافروف
لافروف
فرناس حفظي

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطورة التصعيد ضد إيران، معتبراً أن أي تحرك في هذا الاتجاه يُعد «لعباً بالنار»، في ظل توترات إقليمية متصاعدة.


و أوضح لافروف خلال تصريحات إعلامية، أنه يتابع عن كثب مواقف الدول العربية وممالك الخليج، مؤكداً أن أياً منها لا يرغب في اندلاع مواجهة جديدة، وأن الجميع يدرك تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.


وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع بقوة نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران، معتبراً أن ذلك قد يمس حقوقها التي تكفلها معاهدات دولية، وفي مقدمتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.


كما نبه لافروف إلى أن أي استفزازات جديدة قد تُقوض المسار الإيجابي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ما يتعلق بتحسن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وطهران، مشدداً على أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران شكّل محطة محورية في هذا المسار.


وأكد وزير الخارجية الروسي أن الرسائل العربية الموجهة إلى واشنطن تدعو بوضوح إلى ضبط النفس، والعمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن حقوق إيران المشروعة، وفي الوقت ذاته توفر آليات تحقق تؤكد سلمية برنامجها النووي.

وختم لافروف بالإشارة إلى وجود تواصل مستمر بين موسكو وطهران، معرباً عن ثقة بلاده في رغبة إيران الصادقة في تسوية ملفها النووي عبر الالتزام بأحكام معاهدة عدم الانتشار.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيران بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

