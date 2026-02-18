قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
وزيرا التجارة والمالية: الموانئ تعمل بلا توقف.. قرار حكومي لضمان انسياب التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع استثناء أربعة أيام فقط هي وقفة وأول أيام عيدي الفطر والأضحى.
وأكد بيان مشترك للوزارتين أن هذا الإجراء يستهدف خفض تكاليف التداول والتخزين وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، إلى جانب ضمان توافر السلع الأساسية وعدم تأثر سلاسل الإمداد.
 

وأوضح البيان أن جميع الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، إلى جانب البنوك والجمارك والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، تعمل على مدار العام، حيث يتم إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً، بما يضمن سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياساتها الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، مع البناء على ما تحقق من إنجازات سابقة وتطويرها، بما يرفع كفاءة الخدمات المؤسسية ويعزز التنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها الوطنية ويعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، خاصة في ظل الاستعدادات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم وضمان سرعة الإفراج عن واردات السلع الأساسية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك أن البنوك تؤدي دورًا محوريًا في تسريع الإجراءات الجمركية من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بصورة متكاملة، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات وتعزيز انسيابية حركة التجارة، مع التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال، يسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي بالوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما ينعكس على خفض تكلفة رأس المال العامل وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد البيان المشترك أن هذا التوجه يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع التزام الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

