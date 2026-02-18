محافظ قنا بأول لقاء رسمي مع الإعلام : الصحافة شريك أساسي فى مسيرة التنمية | صور

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أول لقاء رسمي له مع ممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة، في لقاء يعكس حرصه على التواصل المباشر مع الإعلام كشريك أساسي في دعم مسيرة العمل والتنمية، وفتح آفاق التعاون وبحث سبل إيصال صوت المواطن للجهاز التنفيذي، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وأوضح محافظ قنا أن الصحافة والإعلام لهما دور مهم في قياس نبض الشارع، خاصة وأن توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء هدفها الاهتمام بالمواطن البسيط وتحسين الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن الإعلام يمثل دور الشراكة الفعالة مع الأجهزة التنفيذية لتذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.



وأشار محافظ قنا، إلى متابعة مشروعات "حياة كريمة"، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية، ليكون اجتماعًا موسعًا لبحث تفاصيل مشروعات المبادرة، مؤكدًا أن نسب التنفيذ مطمئنة، بالإضافة إلى بحث ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون، والعمل على سرعة إنهاء طلبات التصالح.

ووجه الببلاوي، بأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين، مع ضرورة التعامل بأكثر من أداة، مشددًا على ضرورة التفاعل السريع من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع تلك الشكاوى.

وأكد محافظ قنا، أهمية متابعة أعمال التقنين، وحسن إدارة المسترد منها واستثمارها عبر وسائل متعددة، مع فرض هيبة الدولة بالتوازي مع مصلحة المواطن، والإسراع في إنهاء طلبات التقنين والقضاء على أسباب التأخير، مع تغليب المصلحة العامة كتخصيص أراضٍ لإنشاء المدارس والمستشفيات، موجهًا جميع العاملين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة بقضاء حوائج الناس والتيسير عليهم في إطار القانون.



