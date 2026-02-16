عقب تجديد الثقة للمرة الثالثة.. نائب محافظ قنا: سأواصل أداء واجبي فى خدمة الأهالي

وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة للمرة الثالثة له نائبًا لمحافظ قنا، مشيرًا إلى مواصلته أداء واجباته في خدمة الأهالي.

وتابع نائب محافظ قنا، أنه سيتم مواصلة العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في كافة المجالات التنموية والخدمات العامة، التي تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى مواصلة الأنشطة التي تساهم في بناء الإنسان والمجتمع، وتنمية النشء والشباب.

وأشار عمر، إلى مواصلة المشروعات التنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات الاستثمارية، والارتقاء بالخدمات في المراكز التكنولوجية، والعمل على جذب الاستثمارات في المحافظة، لخلق مزيد من فرص العمل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ قنا.



والدكتور حازم عمر أحمد، من أبناء محافظة سوهاج، ولد فى 17 / 3 / 1991، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم سياسية من جامعة القاهرة 2012 ، ثم ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة 2016 ، وحصل على دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2022.



وشغل نائب محافظ قنا، عدد من الوظائف، أبرزها باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، باحث مساعد لمركز الاهرام للدراسات السياسية من عام 2013 : 2016، عضو مكتب الاتصال السياسى للسيد رئيس مجلس الوزراء 2016/2018 ، عضو المكتب الفنى لدولة رئيس مجلس الوزراء 2018 / 2019، مدرس العلوم السياسية بجامعة السويس، وحصل على عدد من الجوائز البحثية أحدثها جائزة الشباب العربى لعام 2017 .





