قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب تجديد الثقة للمرة الثالثة.. نائب محافظ قنا: سأواصل أداء واجبي فى خدمة الأهالي

د . حازم عمر
د . حازم عمر
يوسف رجب

وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة للمرة الثالثة له نائبًا لمحافظ قنا، مشيرًا إلى مواصلته أداء واجباته في خدمة الأهالي.

وتابع نائب محافظ قنا، أنه سيتم مواصلة العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في كافة المجالات التنموية والخدمات العامة، التي تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى مواصلة الأنشطة التي تساهم في بناء الإنسان والمجتمع، وتنمية النشء والشباب.

وأشار عمر، إلى مواصلة المشروعات التنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات الاستثمارية، والارتقاء بالخدمات في المراكز التكنولوجية، والعمل على جذب الاستثمارات في المحافظة، لخلق مزيد من فرص العمل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ قنا.
 

والدكتور حازم عمر أحمد، من أبناء محافظة سوهاج، ولد فى 17 / 3 / 1991، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم سياسية من جامعة القاهرة 2012 ، ثم ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة 2016 ، وحصل على دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية  من جامعة القاهرة عام 2022.
 

وشغل نائب محافظ قنا، عدد من الوظائف، أبرزها باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، باحث مساعد لمركز الاهرام للدراسات السياسية من عام 2013 : 2016، عضو مكتب الاتصال السياسى للسيد رئيس مجلس الوزراء 2016/2018 ، عضو المكتب الفنى لدولة رئيس مجلس الوزراء 2018 / 2019، مدرس العلوم السياسية بجامعة السويس، وحصل على عدد من الجوائز البحثية أحدثها جائزة الشباب العربى لعام 2017 .
 


 

قنا نائب محافظ قنا بناء الإنسان حياة كريمة القيادة السياسية محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل اولاد الراعي

قصة حياة أولاد الراعي في أغنية إخوات لإبراهيم الحكمي

بوستر مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ضحك ولعب ودراما| التفاصيل الكاملة لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" فى رمضان 2026

ملك قورة

ملك قورة تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل حق ضايع

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد