محافظات

محافظ قنا السابق: لمست فيكم نبل الأخلاق وعزة النفس والحرص على البناء

محافظ قنا السابق
محافظ قنا السابق
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا السابق، رسالة شكر وتقدير إلى الأهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة قنا، على تلك الفترة التي قضاها للعمل في المحافظة، متمنياً التوفيق للواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، في مهام عمله الجديد.

وجاء نص رسالة: "تشرفت بخدمتكم في محافظة قنا العزيزة على قلبي، لقد كانت فترة تولي المسؤولية أمانة، سعيت خلالها جاهداً بكل ما أوتيت من قوة أن أؤديها بالأمانة والصدق، واضعاً مصلحتكم نصب عيني دائمًا.

وتابع: "لقد لمست فيكم طوال فترة عملي نبل الأخلاق، وعزة النفس، والحرص على البناء، شاكرا دعمكم وصبركم، وعلى ثقتكم التي كانت الوقود لمواجهة التحديات، فإن ما تحقق من إنجازات في ملفات حياة كريمة، وتطوير البنية التحتية، والمشروعات التنموية، ما هو إلا ثمرة تعاونكم ووعيكم".

كما أتوجه بجزيل الشكر، لكل يدٍ مخلصة عملت بجانبي في المحافظة، والمديريات، والوحدات المحلية، فلقد كنا أسرة واحدة، واجهنا الصعاب بروح الفريق الواحد، ولذا أوصيكم خيراً بـ "قنا"، استكملوا ما بدأناه بجدية وإخلاص، ويسروا على المواطنين قضاء حوائجهم، واتركوا لهم الأثر الطيب والعمل الصالح.

واختتم عبدالحليم، أدعو الله أن يحفظ قنا وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية تحت قيادة وطننا الحكيمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومن ضمنهم الدكتور مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي، محافظاً لقنا.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، التُقطت لهم صورة تذكارية مع السيد الرئيس. وعقب ذلك عقد السيد الرئيس اجتماعاً مع المحافظين ونوابهم الجدد، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث استهل سيادته اللقاء بالترحيب بهم وتقديم التهنئة، مؤكداً أهمية أن يُحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام. وشدد سيادته على الدور المحوري لكل محافظ، وضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ بعيداً عن المجاملات، مع الإلمام بتفاصيل القضايا والمشكلات، والاستفادة من نواب المحافظين وكوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة، وموضحاً بأن نجاح المحافظ في مهمته ينعكس مباشرة على مصلحة الدولة ككل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدّد على ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات والموارد المتاحة وحسن إدارتها، فضلاً عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، كما أكد سيادته أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح، والتواصل الدائم مع الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مع السيد الرئيس عند الحاجة. ووجّه سيادته بضرورة الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس وانتظام الدراسة، إلى جانب نشر ثقافة الرياضة وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس شدّد كذلك على أهمية إشراف المحافظين شخصياً وبشكل مستمر على حملات النظافة، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”، ومتابعة عمل المخابز، والتواجد الميداني لتذليل مشكلات المواطنين.

 كما وجّه بضرورة الإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، وتذليل العقبات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فضلاً عن التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ومواجهة التعديات على الترع، والتعامل مع العشوائيات والمخالفات، والاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية. وأكد السيد الرئيس كذلك على أهمية سعي كل محافظ بشكل مستمر لتنمية الموارد وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمحافظة التي يتولى مسؤوليتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، بما يضمن تعزيز دورها السياحي.

