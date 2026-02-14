تموين قنا يضبط 298 مخالفة متنوعة ويصادر سلعا مجهولة المصدر



أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو التلاعب بالدعم.



ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحقيق الانضباط الكامل في المنظومة التموينية.





وأشار عبدالحليم، إلى أهمية إحكام الرقابة على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات وبالأوزان القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مؤكدًا أن الدولة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



فيما أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تم عمل حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن 298 محضرا و42 ألف لتر سولار ، ففي قطاع المخابز تم تحرير 60 محضرا متنوعًا شملت 8 محاضر نقص وزن و22 محضر خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل و8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن و3 محاضر تصرف في 5 أجولة دقيق بلدي و6 محاضر لعدم وجود ميزان حساس، وعدم إمساك سجلات التفتيش و7 مخابز مغلقة ومتوقفة عن الإنتاج، و2 إدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص و4 محاضر، لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.





وفي قطاع الأسواق، تم ضبط 110 كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر، و43 كجم مصنعات و22.5 طبق فيليه و5 أطباق أوراك دجاج، و9 أطباق سجق بقري و20 كيس كبدة بقري و13 كجم مصنعات لحوم جميعها منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط 40 طبق فراخ مجمدة مجهولة المصدر و15.5 كجم زبدة مجهولة المصدر، وضبط سكر ناقص الوزن، ولحوم بلدية للذبح خارج المجازر الحكومية كما تم تحرير 228 محضرا تنوعت بين 168 محضر عدم إعلان عن الأسعار و25 محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير، و19 محضر بدال تمويني ومشروع جمعيتي مغلق، و7 محاضر ذبح خارج المجازر وبيع لحوم مكشوفة، و9 محاضر عدم الإعلان عن قائمة مشروع جمعيتي وبدال تمويني.



وفيما يخص قطاع المواد البترولية، تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي وضبط كميات من المواد البترولية سولار قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار إحكام الرقابة على محطات الوقود ومستودعات الغاز ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب.



وأكد حسن القط، على أن المديرية تضرب بيد من حديد ضد المخالفين وتسعى إلى تكثيف تواجدها الميداني بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن محافظ قنا افتتح معارض أهلًا رمضان بمركزي نجع حمادي، وقنا بميدان بنزيون، لتوفير السكر والزيت والأرز وياميش رمضان وكافة السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة، كما تم ضخ كميات إضافية من السلع الاستهلاكية بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وفروع جمعيتي، لمواجهة زيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.



