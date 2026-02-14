قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
أخبار البلد

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
محمد غالي

يبحث المواطنون عن اسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل تزايد الاهتمام بحركة المعدن النفيس سواء لشراء المشغولات الذهبية او بغرض الادخار، خاصة مع استمرار اعتباره من اهم اوعية الاستثمار الامن في اوقات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

اسعار الذهب اليوم في مصر
 

سادت حالة من الاستقرار النسبي على اسعار الذهب داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب السوق المحلي لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الاونصة بالدولار. 

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية متقاربة مع المستويات السابقة، وسط حذر واضح في عمليات البيع والشراء في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
 

عيار 24 سجل 7690 جنيه للبيع و7610 جنيهات للشراء.
عيار 22 سجل 7050 جنيه للبيع و6975 جنيها للشراء.
عيار 21 سجل 6730 جنيه للبيع و6660 جنيها للشراء.
عيار 18 سجل 5770 جنيه للبيع و5710 جنيهات للشراء.
عيار 14 سجل 4485 جنيه للبيع و4440 جنيها للشراء.
عيار 12 سجل 3845 جنيه للبيع و3805 جنيهات للشراء.
سعر الاونصة بلغ 239230 جنيه للبيع و236740 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب سجل 53840 جنيه للبيع و53280 جنيها للشراء.
الاونصة بالدولار سجلت 5043.12 دولار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب في السوق المحلي
يرتبط سعر الذهب في مصر بحركة الاسعار في الاسواق العالمية، حيث تنعكس اي تغيرات دولية بشكل مباشر على السوق المحلي، ما يؤدي الى تحركات سعرية صعودا او هبوطا وفقا لتقلبات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا حال استمرار ارتفاع الاونصة عالميا وتجاوزها نطاقها السعري الحالي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

 اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية
 

ورغم الاستقرار النسبي الراهن، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب ذهب سعر الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار ٢١

