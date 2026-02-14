أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة "فرحة مصر "
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد  أسعار الذهب اليوم السبت 14-2-2026
سعر الذهب في مصر اليوم 
أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 7600 جنيه.

عيار 21 يسجل 6650 جنيها.

عيار 18 يسجل 5700 جنيه.

الجنيه الذهب 53200 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى عند 4997 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4888 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4984 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن انخفاض سعر الذهب بنسبة 3.2% خلال جلسة الأمس وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4878 دولار للأونصة ليغلق تداولات أمس تحت المستوى 5000 دولار للأونصة، ليحاول اليوم العودة للارتفاع لإعادة اختبار المستوى.

يوم أمس تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بشكل كبير بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، وفي المقابل تزايدت عمليات البيع على الذهب والفضة بهدف تمويل خسائر أسواق الأسهم، ليكون النتيجة انخفاض كبير في الأسعار في وقت محدود.

من جهة أخرى ارتفعت يوم أمس أعداد المتقدمين لملء طلبات اعانات البطالة الأمريكية، وهو الأمر الذي يدل على ضعف قطاع العمالة، ولكن تقرير الوظائف الأمريكي الأهم الذي صدر في اليوم السابق أظهر ارتفاع كبير في اعداد الوظائف الجديدة الأمر الذي قلل من تأثير هذا الخبر على الأسواق.

