أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت 14-2-2026

سعر الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 7600 جنيه.

عيار 21 يسجل 6650 جنيها.

عيار 18 يسجل 5700 جنيه.

الجنيه الذهب 53200 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى عند 4997 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4888 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4984 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن انخفاض سعر الذهب بنسبة 3.2% خلال جلسة الأمس وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4878 دولار للأونصة ليغلق تداولات أمس تحت المستوى 5000 دولار للأونصة، ليحاول اليوم العودة للارتفاع لإعادة اختبار المستوى.

يوم أمس تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بشكل كبير بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، وفي المقابل تزايدت عمليات البيع على الذهب والفضة بهدف تمويل خسائر أسواق الأسهم، ليكون النتيجة انخفاض كبير في الأسعار في وقت محدود.

من جهة أخرى ارتفعت يوم أمس أعداد المتقدمين لملء طلبات اعانات البطالة الأمريكية، وهو الأمر الذي يدل على ضعف قطاع العمالة، ولكن تقرير الوظائف الأمريكي الأهم الذي صدر في اليوم السابق أظهر ارتفاع كبير في اعداد الوظائف الجديدة الأمر الذي قلل من تأثير هذا الخبر على الأسواق.