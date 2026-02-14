5 نجوم.. الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق باور ديناموز الزامبي فى التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة فيما جاء منافسه باور ديناموز الزامبي ثالثا في الترتيب برصيد 7 نقاط.

ويفتقد فريق بيراميدز فى مباراة الليلة أمام نظيره فريق باور ديناموز الزامبي في ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا خمس نجوم سوبر.

وجاءت قائمة الغيابات الخمسة بصفوف فريق بيراميدز على النحو التالي: محمد حمدى للإصابة بـ الرباط الصليبى ورمضان صبحى للإيقاف والمغربي محمد الشيبى وكريم حافظ وعلى جبر لعدم الجاهزية.

وتغلب فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش على نظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.