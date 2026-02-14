قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
رياضة

5 نجوم.. الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

القسم الرياضي

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق باور ديناموز الزامبي فى التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة فيما جاء منافسه باور ديناموز الزامبي ثالثا في الترتيب برصيد 7 نقاط.

ويفتقد فريق بيراميدز فى مباراة الليلة أمام نظيره فريق باور ديناموز الزامبي في ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا خمس نجوم سوبر.

وجاءت قائمة الغيابات الخمسة بصفوف فريق بيراميدز على النحو التالي: محمد حمدى للإصابة بـ الرباط الصليبى ورمضان صبحى للإيقاف والمغربي محمد الشيبى وكريم حافظ وعلى جبر لعدم الجاهزية.

وتغلب فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش على نظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال إفريقيا محمد حمدى رمضان صبحي يورتشيتش

