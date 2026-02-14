رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا يعاني ويلات الاحتلال منذ سنوات

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالتضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف مصطفى، أن الشعب الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال وبحاجة إلى التضامن لنيل حريته، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع أداة من أدوات الحرب.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن الوسطاء لعبوا دورا هاما للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا إلى أنه برغم إعلان وقف إطلاق النار إلا أن إسرائيل لا زالت تنتهك التفاهمات، موضحا أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات في الضفة الغربية.

وأوضح أن المستوطنون ارتكبوا 1172 اعتداء على الفلسطينيين بالضفة الغربية الشهر الماضي، مستطردا أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس، وشدد على أن إجراءات إسرائيل ومحاولات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تستوجب ردا دوليا، مشيرا إلى أن هناك 160 دولة قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأردف أنه يجب تمكين الدول الأفريقية من أداء دورها الريادي.