الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

يُعد مزيج الزبادي والكمون للتخسيس من الوصفات الشائعة على مواقع التواصل، لكن هل تدعمه الأدلة العلمية؟.

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

وكشف موقع Institutes of Health، إن بعض مكونات هذه الوصفة قد تدعم إدارة الوزن، لكن لا توجد “وصفة سحرية” تُنقص الوزن بمفردها، وترجع فوائد الزبادي والكمون، لعدة اسباب وهي :

ـ الزبادي والبروتين:

وتشير العديد من الدراسات، أن الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على تعزيز الشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، وهو ما ينطبق على الزبادي خاصةً اليوناني قليل الدسم أو كامل الدسم غير المُحلى.

ويوفر الزبادي بروتينًا جيدًا قد يدعم التحكم في الشهية ضمن نظام متوازن.

ـ البروبيوتيك وصحة الأمعاء:

تشير أبحاث نقلتها NIH إلى أن بعض سلالات البروبيوتيك قد يكون لها دور محتمل في تنظيم الوزن عبر التأثير على ميكروبيوم الأمعاء، لكن النتائج ما تزال متباينة ولا تُعد حاسمة.

الكمون

ماذا عن الكمون؟

وتذكر مراجعات غذائية، أن الكمون يحتوي على مركبات نباتية قد تدعم الهضم. بعض الدراسات الصغيرة أشارت إلى تحسن طفيف في مؤشرات الوزن عند إدراجه ضمن نظام منخفض السعرات، لكن Harvard T.H. Chan تؤكد أن فقدان الوزن يعتمد أساسًا على العجز الحراري (حرق سعرات أكثر مما نستهلك)، وليس على مكوّن منفرد.

هل الزبادي والكمون ينقصان الوزن فعلًا؟

وقد يساعد الزبادي بفضل البروتين على الشعور بالشبع، ويدعم الكمون الهضم وربما يساهم بشكل طفيف عند دمجه مع حمية متوازنة.

ولكن لا يوجد دليل قوي على أن خلطهما وحده يؤدي إلى خسارة وزن ملحوظة دون ضبط السعرات والنشاط البدني.

وافاد خبراء التغذية، أن الزبادي مع الكودمون قد يكونا جزءًا من خطة صحية، لكنهما ليسا بديلًا عن نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.

أفضل طريقة لتناول الزبادي بالكمون ضمن نظام صحي

ـ اختيار زبادي طبيعي غير مُحلى لتجنب السكر المضاف.

ـ إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ـ تناوله كوجبة خفيفة ضمن احتياجاتك اليومية من السعرات.

ـ دعم ذلك بنشاط بدني منتظم ونوم كافٍ.

تحذيرات مهمة

ويجب على مرضى حساسية الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز أن يختاروا بدائل مناسبة، ومن يعانون من مشكلات هضمية مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.

ويُفضل استشارة الطبيب قبل اعتماد أي وصفة منتظمة، وتجنب إضافة العسل أو السكر بكميات كبيرة إذا كان الهدف هو التخسيس.