قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
عزة عاطف

في تحول درامي ينهي حقبة الهيمنة الرقمية المطلقة داخل مقصورات القيادة، اتخذت الصين خطوة جريئة طال انتظارها من قبل ملايين السائقين حول العالم. 

فبعد أن كانت بكين المحرك الأول لثورة الشاشات العملاقة، أطلقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) لوائح تنظيمية صارمة تُلزم صانعي السيارات بإعادة الأزرار والمفاتيح الحقيقية للوظائف الحيوية. 

يمثل هذا القرار اعترافًا رسميًا بأن الاعتماد الكلي على اللمس تسبب في تشتيت انتباه السائقين وزيادة مخاطر الحوادث، مما يضع سلامة الركاب فوق الصيحات التقنية التي سيطرت على الصناعة لسنوات طويلة وبشكل مبالغ فيه. 

نظير كون الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، فإن هذه القوانين ستمتد آثارها لتشمل كافة الشركات العالمية من "تسلا" إلى "مرسيدس".

ولن يكون من المجدي اقتصاديًا للشركات تصميم نسخ خاصة بالصين وأخرى لبقية العالم، مما يعني أن هذه اللوائح ستصبح معيارًا عالميًا يعيد صياغة شكل السيارات في عام 2026 وما بعدها. 

وسيجبر هذا التحول المهندسين على إعادة التفكير في واجهة المستخدم لتحقيق توازن مثالي بين الابتكار الرقمي وبين الأمان المادي، مما يضمن تجربة قيادة أقل تعقيدًا وأكثر أمانًا لكافة فئات المجتمع بشكل قانوني وملزم تمامًا.

تشديد الرقابة على أنظمة القيادة الذاتية والمؤتمتة

إلى جانب التصميم الداخلي، رفعت الصين سقف المتطلبات لأنظمة القيادة الذاتية المتقدمة، حيث فرضت اختبارات واقعية صارمة قبل السماح بتسويق ميزات المستوى الثالث والرابع. 

وتطالب القوانين الجديدة بوجود نظام مراقبة دقيق للسائق يضمن تدخله الفوري عند فشل النظام، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير شفافة حول أداء الذكاء الاصطناعي في الظروف الجوية القاسية. 

هذا الموقف الحازم يهدف لبناء ثقة حقيقية لدى المستهلك بعيدًا عن الوعود التسويقية، ويؤكد أن عصر "التجريب" في تكنولوجيا السيارات على حساب البشر قد انتهى رسميًا. 

الصين السيارات أزرار السيارات الصينية شاشات اللمس السيارات قوانين أمان 2026 معايير MIIT الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

الزمالك

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

فريق صنداونز

ميجيل كاردوزو مهدد بـ الإقالة من تدريب صن داونز في هذه الحالة!

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد