قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن موعد والعودة إلى التوقيت الصيفي 2026 وتقديم الساعة 60 دقيقة، وسط اهتمام خاص بمعرفة ما إذا كان هذا التحول الزمني سيحدث قبل حلول شهر رمضان أم بعده؟.

هل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي قبل رمضان 2026؟

وفق الحسابات الفلكية المعلنة، من المتوقع فلكيًا أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 2026 يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يُحسم الموعد النهائي بعد استطلاع هلال الشهر الكريم بواسطة دار الإفتاء والجهات الشرعية المختصة في الدول العربية. 

وتشير هذه التقديرات إلى أن رمضان سيحل مبكرًا منتصف فبراير، وهو ما يعني عمليًا أن البلاد ستظل تعمل بالتوقيت الشتوي طوال شهر الصيام تقريبًا دون أي تغيير في الساعة خلال هذه الفترة.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ التطبيق الرسمي للتوقيت الشتوي لعام 2025 منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، حين جرى تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث أصبح التوقيت عند منتصف الليل يعادل 11 مساءً بدلًا من 12. 

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ عمليًا اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية سنوية تهدف إلى مواءمة مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية مع ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي، يمتد التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر كاملة تبدأ من الجمعة الأخيرة في أكتوبر وتنتهي في الخميس الأخير من أبريل من العام التالي

وبناءً عليه، سيظل التوقيت الشتوي معمولًا به حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تعديل خلال هذه المدة.

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ينص القانون ذاته على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة عند التحول بين النظامين. 

وبالتالي، سينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من الجمعة 1 مايو 2026، مع تقديم الساعة من 12 ليلًا إلى 1 صباحًا.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تعظيم الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وترشيد الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتلاءم مع التغيرات الموسمية. 

كما يتيح للمواطنين ساعات أطول من الإضاءة الطبيعية في المساء، مما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإنتاجية.

تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي 2026

من المقرر أن يمتد العمل بالتوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر كاملة، مع تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة فقط عند بدء التطبيق.

 ويؤثر هذا التغيير على مواعيد العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك على حركة المواصلات والجداول الدراسية والأنشطة اليومية المختلفة، بينما يمنح المواطنين فرصة أفضل لاستثمار ساعات النهار الطويلة وتحسين تنظيم الوقت في الحياة العامة.

نصائح قبل تغيير الساعة

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي للتغيير.

- التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة لتفادي أي ارتباك محتمل.

- الاستفادة من ساعات النهار الأطول في الأنشطة الخارجية والرياضية.

التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي قبل رمضان 2026 متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026 الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

Galaxy S26 Ultra

تسريبات نارية.. صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26

جوجل

جوجل دوكس يضيف ملخصات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini

بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد