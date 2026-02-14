التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

يبحث الكثيرون عن موعد والعودة إلى التوقيت الصيفي 2026 وتقديم الساعة 60 دقيقة، وسط اهتمام خاص بمعرفة ما إذا كان هذا التحول الزمني سيحدث قبل حلول شهر رمضان أم بعده؟.

هل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي قبل رمضان 2026؟

وفق الحسابات الفلكية المعلنة، من المتوقع فلكيًا أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 2026 يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يُحسم الموعد النهائي بعد استطلاع هلال الشهر الكريم بواسطة دار الإفتاء والجهات الشرعية المختصة في الدول العربية.

وتشير هذه التقديرات إلى أن رمضان سيحل مبكرًا منتصف فبراير، وهو ما يعني عمليًا أن البلاد ستظل تعمل بالتوقيت الشتوي طوال شهر الصيام تقريبًا دون أي تغيير في الساعة خلال هذه الفترة.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ التطبيق الرسمي للتوقيت الشتوي لعام 2025 منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، حين جرى تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث أصبح التوقيت عند منتصف الليل يعادل 11 مساءً بدلًا من 12.

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ عمليًا اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية سنوية تهدف إلى مواءمة مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية مع ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي، يمتد التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر كاملة تبدأ من الجمعة الأخيرة في أكتوبر وتنتهي في الخميس الأخير من أبريل من العام التالي

وبناءً عليه، سيظل التوقيت الشتوي معمولًا به حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تعديل خلال هذه المدة.

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ينص القانون ذاته على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة عند التحول بين النظامين.

وبالتالي، سينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من الجمعة 1 مايو 2026، مع تقديم الساعة من 12 ليلًا إلى 1 صباحًا.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تعظيم الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وترشيد الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتلاءم مع التغيرات الموسمية.

كما يتيح للمواطنين ساعات أطول من الإضاءة الطبيعية في المساء، مما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإنتاجية.

تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي 2026

من المقرر أن يمتد العمل بالتوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر كاملة، مع تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة فقط عند بدء التطبيق.

ويؤثر هذا التغيير على مواعيد العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك على حركة المواصلات والجداول الدراسية والأنشطة اليومية المختلفة، بينما يمنح المواطنين فرصة أفضل لاستثمار ساعات النهار الطويلة وتحسين تنظيم الوقت في الحياة العامة.

نصائح قبل تغيير الساعة

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي للتغيير.

- التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة لتفادي أي ارتباك محتمل.

- الاستفادة من ساعات النهار الأطول في الأنشطة الخارجية والرياضية.