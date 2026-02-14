قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة
أميرة خلف

تضمن قانون الأحوال المدنية، عدة إجراءات قانونية يجب اتخاذها حال العثور على طفل حديث الولادة ، حيث نصت المادة 25 من القانون على أنه: "إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورًا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :

1-إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.

2-جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.

3-العمدة أو الشيخ في القرى.

وطبقا للقانون، يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.

وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.

ويكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية, 

عقوبة المخالفين بقانون الأحوال المدنية
 

نص قانون الأحوال المدنية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

قانون الأحوال المدنية طفل حديث الولادة الأطفال حديثي الولادة حبس غرامة

