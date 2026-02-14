رئيس الوزراء اليوناني يضع منديله في ملف أردوغان | شاهد

شهد المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واقعة طريفة حيث وضع ميتسوتاكيس منديله داخل ملف أردوغان بعدما نظف أنفه.

أثارت اللقطة سخرية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرت أمام عدسات الكاميرا خلال المؤتمر الصحفي، وأثناء إلقاء الرئيس التركي كلمته وصف الأمر بأنه خرق للبروتوكول الدبلوماسي.

وعقدت قمة تركية يونانية في أنقرة، الأربعاء الماضي حيث استقبل أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني في القصر الرئاسي، وبعد استقبال ميتسوتاكيس بمراسم رسمية، توجها إلى اجتماع خاص.

وعقب الاجتماع السادس للوفود المشتركة بين مجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا واليونان، أُقيم حفل توقيع اتفاقيات. وبعد الحفل، عقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.