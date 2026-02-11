يحدث في تركيا.. أردوغان يعين المدعي العام بإسطنبول وزيراً للعدل

أعلنت الجريدة الرسمية التركية، في قرار نُشر فجر الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان عيّن المدعي العام في إسطنبول وزيراً جديداً للعدل.

ولم يتضح على الفور سبب التعديل الوزاري، الذي سيشهد أيضاً تعيين وزير داخلية جديد.

وذكرت الجريدة الرسمية أن كلاً منهما قد استقال.

و بصفته المدعي العام في أكبر مدينة في تركيا، أصدر أكين جورليك مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس من العام الماضي، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية، مما أدى إلى اندلاع أسوأ اضطرابات في الشوارع في البلاد منذ أكثر من عقد.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من تسمية إمام أوغلو - الذي يُنظر إليه على أنه السياسي الوحيد القادر على هزيمة أردوغان في صناديق الاقتراع - كمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي للانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وقد اتهم معارضو جورليك، وهو نائب وزير العدل السابق، بملاحقة خصوم أردوغان.

منذ تعيين جورليك رئيساً للنيابة العامة في إسطنبول في أكتوبر 2024، تم اعتقال أكثر من 15 رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري، معظمهم بتهم فساد ينفونها.

كما أمر بإجراء تحقيقات مع مئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري بتهم تتراوح بين الفساد والارتباط بالإرهاب وإهانة الرئيس.